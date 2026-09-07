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Рязанские новости

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Путин наградил Александра Пшенникова за заслуги в здравоохранении

Путин наградил Александра Пшенникова за заслуги в здравоохранении

Почетная грамота вручена за вклад в здравоохранение и добросовестный труд.За заслуги в области здравоохранении и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин распоряжением наградил почетной грамотой Александра Пшенникова.

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