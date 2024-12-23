А не позвать ли Америку в БРИКС? Чтобы торговые войны не стали реальными

Ненормальные герои не пойдут в обход Для начала обратим внимание на то, что по-голливудски короткая кличка, точнее, фамилия нового старого американского президента – TRUMP – уж очень созвучна броской аббревиатуре BRICS.
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