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Сергей Кириенко прибыл в Севастополь на празднование Дня Победы

Сергей Кириенко прибыл в Севастополь на празднование Дня Победы

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко прибыл в Севастополь на празднование Дня Победы и 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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