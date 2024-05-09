Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко прибыл в Севастополь на празднование Дня Победы и 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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