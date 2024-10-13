Медведев назвал Украину фантомом, которому не выиграть конфликт с РФ

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил свое мнение относительно заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о разрешении ВСУ применять ракеты Storm Shadow против России.
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