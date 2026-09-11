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НСА и Ассоциация «Народный фермер» обсудили вопросы агрострахования для малых форм хозяйствования

НСА и Ассоциация «Народный фермер» обсудили вопросы агрострахования для малых форм хозяйствования

Национальный союз агростраховщиков (НСА) и Ассоциация «Народный фермер» провели совместное совещание, посвященное вопросам агрострахования с господдержкой для малых форм хозяйствования, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

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