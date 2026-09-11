НСА и Ассоциация «Народный фермер» обсудили вопросы агрострахования для малых форм хозяйствования

Национальный союз агростраховщиков (НСА) и Ассоциация «Народный фермер» провели совместное совещание, посвященное вопросам агрострахования с господдержкой для малых форм хозяйствования, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым