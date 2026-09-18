Беременная в 40 лет Карпович из «Папиных дочек» ответила на поздравления

Актриса дала первый комментарий после новостей о позднем материнстве. Мирослава Карпович долгое время скрывала беременность Личный архив Мирославы Карпович40-летняя Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», публично прокомментировала свою беременность.