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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нападение приносит деньги, но не приносит победы». Осар Томпсон рассказал, почему ориентирован на защиту

Новичок «Детройта» Осар Томпсон объяснил, почему стал игроком, ориентированным на защиту. «Нападение – это хорошо, это приносит деньги.

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