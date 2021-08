Самые дешевые авто в мире . Топ-10 самых дешевых авто

Интересное: Автомобили президентов и самых влиятельных людей мира. в мире ежегодно продаются сотни тысяч новых автомобилей при этом далеко не все из них являются представителями высокого класса объективно самыми продаваемыми массовыми являются модели b и c сегмента по европейской классификации плюсы последние годы существенно выросли продажи кроссоверов разного сословия компактных среднеразмерных и полноразмерных но есть еще одно интереснейшее категория без привязки к классу это самые дешевые в мире легковые машины именно от таких сегодня поговорим сегодня для вас 10 самых дешевых автомобилей в мире без лишних слов погнали первооткрывателем рейтинга является рено логан этот автомобиль разработали французский автоконцерн дрина совместно с румынским дочерним предприятием даче этот условно французских бюджетный автомобиль можно взять по цене от 9000 долларов это около 600 тысяч рублей хотя в россии машина стоит немного дороже основной акцент на европейской версии автомобиль довольно комфортные продуманные укомплектован неплохо иметь базовый двигатель на 82 лошадиные силы и с ним машину может разогнаться до ста восьмидесяти километров в час да это главный бюджетный бестселлер на российском рынке за такие деньги найти достойную альтернативу в европе в россии просто невозможно хоть и 10 но справедливое место строчкой выше работы xi r3 машина разработана подразделением general motors в узбекистане основная задача была сделать максимально недорогие но качественные автомобили чтобы покорить азиатский рынок при этом в россии автомобиль также оказался востребованным в основе nexia r3 лежит хорошо известная многим модели chevrolet aveo t250 причем авиа дебютировала еще в сентябре 2000 а под брендом рамон машина появилась лишь 2015 а двигатель повзаимствовали еще одного бюджетников chevrolet кобальт в итоге получился довольно интересный проект актуальная стоимость в россии составляет чуть больше и 780 тысяч рублей но давайте все сводить единому ценнику около 8 тысяч 600 долларов на восьмой строчке datsun on-do говоря о том какая машина будет самые дешевые не в мире а конкретно в россии можно смело назвать бред добсон и его проекте дано под названием он дал машину несколько лет собирали в россии на сборочной линии предназначенные для седана lada kalina но в последнее время дела у дочерней компании nissan пошли совсем плохо и было принято решение о расформировании бренда причем в конце весны производство полностью остановили но даже сейчас их еще можно найти в автосалона а в мире автомобиль до сих пор продают по цене от 7900 долларов за базовую комплектацию удивляет другой факт обычно российские автомобили строят на базе иномарок здесь же все наоборот в основе datsun on-do лежит отечной седан lada kalina причем российский автомобиль давно сняли с производства заменив более новыми моделями оон дособирали до сих пор datsun просто провел свои доработки в итоге автомобиль стал можно купить с двух диновые аудиосистемы сенсорным дисплеем на 7 дюймов и многими другими современными примочками но увы время бренда подошло к концу сейчас продают последние экземпляры что произойдет с компанией когда производство остановит сказать сложно но не исключено что в итоге не sang пересмотреть стратегию и запустит datsun как обновленный brands иными задачами но если вам все равно не терпит скупить именно новый автомобиль для таких задач я всегда рекомендую компания of the spot на их сайте вы с легкостью подберете новый автомобиль в той комплектации который вам приглянулось а также видите сколько можно сэкономить при покупке за наличные в трейд-ин или кредит все просто и прозрачно и останется и и забронировать у менеджеры и ехать забирать к ближайшему официальному дилеру вашего города все просто и прозрачно поэтому рекомендую ссылка будет в описании ну а мы вернемся к рейтингу следом в рейтинге всем известной lada granta отечественный автомобиль отметился и международном рейтинге объективно это самая дешевая новые машины не в мире но точно в россии по состоянию на весну 21 года и и средняя цена в районе семи с половиной тысяч долларов несколько удивляет тот факт что гранта до сих пор уверенно держится среди лидеров по продажам на российском рынке по итогам прошлого года ее продажи даже выросли на несколько процентов несмотря на пандемию хотя стоит ли тут действительности удивляться цены растут позволить себе новую машину могут немногие а тут такой доступный вариант как гранта открывать для людей возможности обзавестись транспортным средством без пробега да еще и крайне дешёвом в обслуживании по-моему она точно заслуживает 7 место рейтинга самых дешевых автомобилей едем дальше также в наш рейтинг попал и китайский автомобиль факт besturn b30 в россии с этой машины из китая успели познакомиться тоже хотя показатели продаж были откровенно слабыми матриц представляет собой практичный седан для городской эксплуатации причем платформу у китайца оказалось европейской если быть точнее тот платформа pq 32 разработана немецким концерном volkswagen свои старые машина он собирал именно этой тележки также покупатель может выбрать механическую или автоматическую коробку двигатель ставится только один за такое китайское чудо техники дилеры просят от шести с половиной тысяч долларов довольно неплохая стоимость следом еще один китаец но уже строчкой выше geely vision xs-1 это компактный городской хэтчбек с передним приводом хотя визуально во многом он напоминает не большой кроссовер относительно новинка из поднебесной выпуск который стартовал только в 2017 году внутри автомобиля может располагаться крупный сенсорный мультимедийный дисплей а под капотом интересной моторы на 1 и 1 и 3 литра но даже у самого мощного мотора потенциал всего 82 лошадиной силы коробка лишь одна это 5-ступенчатая механика этот cross хэтчбек является наследником никогда довольно популярного хэтчбека geely lc cross внешне автомобиль выглядит намного дороже и богаче нежели стоит на самом деле актуальная цена китайского хетчбэка на сегодняшний день составляет 5700 долларов сша на четвертой строчке и suzuki maruti альта еще недавно интересует сколько стоит самой дешевые новая машина в мире ориентировались по цене этого компактного хетчбека вас не должно смущать название suzuki по факту это совместный проект японской компании suzuki и индийской компании марусей японцы предоставили определенные ресурсы но все же модель считается автомобилем индийского производства но на базе suzuki maruti альта является переднеприводным суп компактным хэтчбеком размеры действительно скромные под капотом располагается такой же скромный двигатель на 0 8 литра выдает всего лишь 48 лошадиных сил а коробка передач только одна конечная в 5-ступенчатая механика если взять автомобиль в самой дорогой комплектации можно рассчитывать на одну подушку безопасности а также установленный кондиционер всего четыре тысячи двести долларов сша удивительное но это лишь 4 позиции в рейтинге далее вы узнаете кто возглавляет топ-10 самых дешевых новых и лицензированных машин в мире кому удалось не просто войти в десятку занять первые три строчки рейтинга третье место в этом году занимает rynok вид интереснейший французским малыш компактный хэтчбек европейского класса которые создавали специально для рынка индии но сам того не ожидая проект получился более успешным и востребованным потому рено запустили продажи на территории европы и азии а также южной америки машина идет исключительно с передним приводом под капотом располагается скромный атмосферный мотор на 0 8 литра который генерирует 57 лошадиных сил несмотря на маленький объем и мощность при своих габаритах re not with оказался шустрым мы достаточно динамичным цены стартует и 4 тысяч долларов это совсем немного как для машины подобного уровня этим рено и славится в последнее время выпуска и откровенно недорогие автомобили с приятным качеством на второй строчке badge якут автомобиль из индии которому не хватило достаточно много чтобы оказаться на первой строчке рейтинга сборка этой малышки также происходит в индии причем сложно сказать что это такое у себя на родине он позиционируется как легковой субкомпактный хетчбэк а вот в европе классифицируется как мототехника фактически это гибрид между мотоциклом а легковой машины хотя внутри может разместиться 4 человека включая водителя говорите о выдающейся динамики здесь не приходится более чем до 70 километров в час миниатюрной машинка разогнаться не способного оно и неудивительно ведь в качестве силового агрегата используется движок на ноль целых 2 десятых литра и всего лишь 20 лошадиных сил но приятный момент все же есть например очень легко маневрировать в условиях плотного трафика плюс налоги минимальные а еще расход топлива не превышает трех литров на 100 километров пути и по итогу отдать за такое чудо техники придется около 3800 долларов ну вот и обновленное первое место если вы помните легендарный бюджетный автомобиль tata nano то готовьтесь встречать его наследника несмотря на смену поколений если это так можно назвать а также существенной доработки все равно автомобиль остается самым дешевым в мире сейчас речь идет о цене который начинается от 3 тысяч 300 долларов оригинальная tata nano шокировала весь мир своим появлением в 2008 на тот момент машинка стала всего 2000 создатели думали что их проект позволит пересадить всех любителей мопедов и мотоциклов на 4 колесный транспорт но в итоге ожидания не совпали с реальностью для бедного населения машина оказалась слишком дорогой а более состоятельные люди жаловались на низкий уровень комфорта новинка может и выглядит интереснее но фактически это тоже tata nano первого образца только с определенными изменениями и точечными улучшениями видимо единственным достижением оказалось призвание как самого дешевого автомобиля в мире только не стоит забывать что за этим статусом еще скрывается 0 безопасность повышенная хрупкость и посредственная сборка ну кто что скажет рейтинге насколько это достойное внимание машины если смысл гнаться за дешевизной либо людям лучше предлагать автомобили более торгового уровня но с хорошим оснащением безопасностью и техническими Интересное еще здесь: Обзоры.