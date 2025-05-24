Депутат Милонов призвал изучать старославянский язык в школах

Ввести старославянский язык в программу средней школы призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Пока парламентарий предлагает организовать обучение в факультативной форме и только в гимназиях с углубленным изучением литературы и истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии