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Депутат Милонов призвал изучать старославянский язык в школах

Депутат Милонов призвал изучать старославянский язык в школах

Ввести старославянский язык в программу средней школы призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. Пока парламентарий предлагает организовать обучение в факультативной форме и только в гимназиях с углубленным изучением литературы и истории.

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