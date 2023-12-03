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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каниковский выиграл золото на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио, Блиев и Тасоев взяли бронзу

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил японца Доту Араи. Россияне Аюб Блиев (до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) завоевали бронзовые медали.

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