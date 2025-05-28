В Петербурге во втором чтении приняли новый закон о «наливайках»

Ограничения для «наливаек» в многоквартирных домах предлагают ввести петербургские депутаты. После принятия законопроекта магазины не смогут продавать алкоголь с 22:00 и до 11:00, а покупатели будут вынуждены пить напитки только в местах приобретения.