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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нуньес совершает результативное действие каждые 85 минут. У него 16+11 в 39 играх сезона за «Ливерпуль»

Дарвин Нуньес совершает результативное действие каждые 85 минут за «Ливерпуль». В 39 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету форварда 16 голов и 11 ассистов.

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