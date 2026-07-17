В Твери инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники спасательной службы навестили ребят в санатории «Радуга»

Летний отдых детей - предмет особого внимания для сотрудников полиции и других ведомств. Так, инспекторы ПДН УМВД России по городу Твери совместно с представителями аварийно-спасательной службы Тверской области навестили ребят, отдыхающих в санатории «Радуга».