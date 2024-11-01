Армия России имеет значительное превосходство вместе с уровнем профессионализма командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, о чем говорят последние потери территорий и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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