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Экс-офицер ВСУ признал превосходство командования Российской армии

Экс-офицер ВСУ признал превосходство командования Российской армии

Армия России имеет значительное превосходство вместе с уровнем профессионализма командования оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена, о чем говорят последние потери территорий и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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