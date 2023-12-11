Трое охотников застряли под Златоустом в 40-градусный мороз

Трем жителям .Миасса понадобилась помощь спасателей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, несмотря на прогноз погоды, публикуемый в эти дни всеми южноуральскими СМИ, три жителя Миасс решили отправиться на охоту.
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