Трое охотников застряли под Златоустом в 40-градусный мороз

Трем жителям .Миасса понадобилась помощь спасателей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, несмотря на прогноз погоды, публикуемый в эти дни всеми южноуральскими СМИ, три жителя Миасс решили отправиться на охоту.