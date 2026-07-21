Как пенсионеру не потерять квартиру и накопления после смерти супруга: четыре главные угрозы

Потеря близкого человека — это всегда бездна горя, в которой растворяются привычные ориентиры. Но когда уходит спутник жизни, с которым прожиты десятилетия, эмоциональный удар часто усугубляется растерянностью перед внезапно возникшими юридическими вопросами.