Как пенсионеру не потерять квартиру и накопления после смерти супруга: четыре главные угрозы

Потеря близкого человека — это всегда бездна горя, в которой растворяются привычные ориентиры. Но когда уходит спутник жизни, с которым прожиты десятилетия, эмоциональный удар часто усугубляется растерянностью перед внезапно возникшими юридическими вопросами.
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