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Жителю Забайкалья увеличили утильсбор с 5,2 тыс. до 800 тыс. рублей

Жителю Забайкалья увеличили утильсбор с 5,2 тыс. до 800 тыс. рублей

В Газ-Заводском районном суде сообщили о случае, когда местному жителю увеличили утилизационный сбор с 5 тысяч до 800 тысяч рублей.

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