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Татар-информ

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Ветеринар Сиротина предупредила об опасности фумигаторов для домашних животных

Ветеринар Сиротина предупредила об опасности фумигаторов для домашних животных

Не все фумигаторы, которые используют для защиты от насекомых, безопасны для домашних животных. Об этом предупредила ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина, ее слова приводит «Радио 1».

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