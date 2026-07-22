Ветеринар Сиротина предупредила об опасности фумигаторов для домашних животных

Не все фумигаторы, которые используют для защиты от насекомых, безопасны для домашних животных. Об этом предупредила ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина, ее слова приводит «Радио 1».
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