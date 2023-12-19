Министр Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле

Сейчас есть надежда, что консультативно-диагностическая поликлиника № 14 откроется в 2024 году Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что самую большую в регионе поликлинику № 14 планируют открыть после новогодних праздников.
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