Министр Попов рассказал, почему переносятся сроки открытия мегаполиклиники в Барнауле

Сейчас есть надежда, что консультативно-диагностическая поликлиника № 14 откроется в 2024 году Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что самую большую в регионе поликлинику № 14 планируют открыть после новогодних праздников.