Жители ДНР несут цветы к памятнику рядом с местом гибели Горловской Мадонны

ГОРЛОВКА, 27 июля. /ТАСС/. Жители ДНР почтили память погибших в Горловке ДНР из-за обстрелов ВСУ. Организованной акции здесь нет из-за опасности новых ударов, но люди сами несут цветы к памятному знаку, передает корреспондент ТАСС.