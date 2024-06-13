Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»

На набережной расположатся смотровые площадки в виде небольших балкончиков Планируется объединить набережную на участке от МКАД до Строгинского моста, а также Большого и Малого Строгинских затонов в одну общую зону для прогулок.
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