В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты Экс-глава Министерства экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осуждённый на 24 года за расправу над женой, находится в колонии.
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