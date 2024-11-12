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Царьград

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Русский спецназовец рассказал о новой тактике "Азова"* под Торецком

Русский спецназовец рассказал о новой тактике "Азова"* под Торецком

Боевики батальона "Азов"* чаще применяют новую тактику под ТорецкомКомандир роты с позывным "Шмель" в разговоре с РИА Новости отметил, что боевики "Азова"* всё чаще применяют новую тактику под Торецком.

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