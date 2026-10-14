Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение, что на фоне обострения на Ближнем Востоке Киеву не стоит рассчитывать на дальнейшую военную помощь США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат Долгов: ...
- За неделю мошенни...
- Политолог Скачко:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым