Или вот, к примеру, передача "Жить здорово" с Малышевой. Помню, завтракаем мы как то с Алисой, я щелкаю орехи, а она пультом.
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Малышева очень хороший доктор! Что вы на неё навалились?! Завидуете, что-ли?
И что, находятся ещё дебилы, коим эта профурсетка впаривает чушь и свои комплексы от всего за баснословные деньги?
Да ужжж...ВИДЕЛ ЭТОТ ИДИОТИЗМ малышевой...И ТОЖЕ ОХРЕНЕЛ ОТ ТАКОГО...И эта ДУРА АКАДЕМИК????...КАКОЙ ИДИОТ ЭТУ ИДИОТКУ ПУСТИЛ НА ТВ?????
Видимо у малышевой бабло для внуков закончилось, раз о ней снова на Первом вспомнили.
Вот только дурдома от неё всем в России не хватает!
Ну а что, она вылезет на зомбоящик и расскажет как макарошки полезны для организма.
О том что на деньгах куча микробов и бактерий.
Так что коррупционеры помогают сохранить здоровье нации сокращая количество наличных в обороте, путём вывода их в западные банки (пусть они там болеют! :-) ), а заодно и ЦБ поддержит который делает кредиты недоступными не только для экономики, но и населения!
А самое главное что давно пора переходить на подножный корм выращеный на собственных дачах, где вы точно знаете какие удобрения, гербециды с пестицидами применялись, да и каждую пчёлку знаете по имени тоже. В соответствии с идеей вывода населения из городов на природу, в сельскую местность для улучшения демографии и повышения численности населения. Предпочтительно за Урал...
Девушки из Comedy Woman заберите Малышеву пожалуйста к себе а, ей с*** там самое место.
Подымает рейтинг канала ! Кому то это надо? Должен кто то отвлекать народ!!!