Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Ваня Дмитриенко установил рекорд, собрав «Лужники» в 20 лет

Ваня Дмитриенко установил рекорд, собрав «Лужники» в 20 лет

Певец Ваня Дмитриенко дал сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. 20-летний артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны, передает NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии