Ваня Дмитриенко установил рекорд, собрав «Лужники» в 20 лет

Певец Ваня Дмитриенко дал сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. 20-летний артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны, передает NEWS.
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