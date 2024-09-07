Медведев: Трамп не отменит санкции против России в случае избрания президентом

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп не отменит санкции против Российской Федерации в случае избрания главой государства по итогам ноябрьских выборов.
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