Полицейские с собаками проверили посылки на почте в Актау

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и центра кинологической службы ДП Мангистауской области с помощью специальных служебно-розыскных собак провели обыск поступивших и отправляемых посылок в филиале АО «Казпочта».
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