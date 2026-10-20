Ни личный героизм, ни укрытия в схронах не помогут ВСУ победить российскую армию. Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрием Романенко заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».