Ни личный героизм, ни укрытия в схронах не помогут ВСУ победить российскую армию. Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов Юрием Романенко заявил офицер ВСУ, основатель мобильного госпиталя Геннадий Друзенко, известный приказом своим подчиненным кастрировать пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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- Мы пока не готовы...
- Российский военны...
- С Мы пока не готовы...
он еще живой ??????