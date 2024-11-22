Какие пять знаков зодиака решат все свои проблемы до конца года Алёна ЮрьеваКонец года — время подводить итоги и закрывать старые вопросы, и для некоторых знаков Зодиака это станет особенно удачным периодом.
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