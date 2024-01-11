Русская артиллерия “мучила” БМП Bradley, чтобы выманить танк

Тактические приёмы русских солдат на поле боя удивляют своей нетривиальностью.Русские на поле боя для достижения наибольшего успеха и эффективности используют различные достаточно необычные тактические приёмы.
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