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Русская артиллерия “мучила” БМП Bradley, чтобы выманить танк

Русская артиллерия “мучила” БМП Bradley, чтобы выманить танк

Тактические приёмы русских солдат на поле боя удивляют своей нетривиальностью.Русские на поле боя для достижения наибольшего успеха и эффективности используют различные достаточно необычные тактические приёмы.

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