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Семейный выход: королева Летиция и ее дочери в идеальных летних нарядах и самых удобных эспадрильях

Семейный выход: королева Летиция и ее дочери в идеальных летних нарядах и самых удобных эспадрильях

Король Фелипе, королева Летиция и их дочериLegion-Media Мы привыкли к тому, что на официальных приемах в Испании и зарубежных поездках королева Летиция обычно блистает одна.

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