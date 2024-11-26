Татьяна Иванова ответила на слухи о воссоединении группы "Комбинация"

Экс-солистка группы "Комбинация" опровергла слухи о воссоединении коллектива.На днях в СМИ появилась информация о воссоединении группы "Комбинация" — Алёна Апина и Татьяна Иванова спустя шесть лет вместе выйдут на сцену в Кремле.
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