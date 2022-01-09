За сутки в России подтверждено 16 246 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3274 2 Санкт-Петербург 1323 3 Московская область 1124 4 Свердловская область 374 5 Краснодарский край 360 6 Ростовская область 349 7 Пермский край 301 8 Челябинская область 299 9 Иркутская область 298 10 Алтайский край 283 11 Кемеровская область 262 12 Красноярский край 259 13 Приморский край 243 14 Хабаровский край 234 15 Новосибирская область 231 16 Республика Башкортостан 214 17 Самарская область 206 18 Ленинградская область 205 19 Омская область 204 20 Тульская область 195 21 Ярославская область 188 22 Тюменская область 186 23 Тверская область 185 24 Воронежская область 185 25 Волгоградская область 185 26 Республика Карелия 182 27 Тамбовская область 181 28 Ставропольский край 175 29 Саратовская область 174 30 Пензенская область 167 31 Амурская область 162 32 Кировская область 160 33 Брянская область 155 34 Архангельская область 149 35 Калининградская область 142 36 Ханты-Мансийский автономный округ 137 37 Владимирская область 135 38 Липецкая область 118 39 Калужская область 117 40 Республика Бурятия 115 41 Ивановская область 115 42 Нижегородская область 113 43 Томская область 109 44 Астраханская область 104 45 Белгородская область 104 46 Орловская область 103 47 Республика Татарстан 100 48 Мурманская область 99 49 Забайкальский край 95 50 Новгородская область 90 51 Республика Дагестан 90 52 Курганская область 88 53 Кабардино-Балкарская Республика 84 54 Ульяновская область 83 55 Республика Саха (Якутия) 82 56 Рязанская область 81 57 Вологодская область 81 58 Псковская область 76 59 Республика Коми 76 60 Оренбургская область 76 61 Республика Северная Осетия-Алания 69 62 Республика Крым 68 63 Севастополь 67 64 Республика Ингушетия 66 65 Курская область 64 66 Республика Адыгея 60 67 Удмуртская Республика 58 68 Карачаево-Черкесская Республика 54 69 Республика Мордовия 53 70 Смоленская область 50 71 Республика Хакасия 47 72 Чеченская Республика 47 73 Республика Чувашия 46 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44 75 Республика Марий Эл 31 76 Костромская область 29 77 Сахалинская область 27 78 Республика Алтай 20 79 Еврейская автономная область 16 80 Республика Калмыкия 14 81 Республика Тыва 12 82 Камчатский край 9 83 Магаданская область 8 84 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.