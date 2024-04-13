Концерт «Sting. Джазовый Tribute под звёздами» в Петербургском планетарии

Песни Стинга сами по себе — знак качества и поп-музыка высшей пробы. Но в этот апрельский вечер петербургская публика получит возможность услышать их по-новому и в сочетании с потрясающим шоу космических масштабов.
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