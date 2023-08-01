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Бобровский о финале Кубка Стэнли: «Флорида» немного перегорела в первых играх, эмоции преобладали. «Вегас» показал умный командный хоккей»

«Пантерс» во второй раз в своей истории дошли до решающей серии плей-офф, где уступили «Вегасу» (1-4).

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