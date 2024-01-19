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В Москве 53 новых здания было передано под медучреждения за шесть лет

В Москве 53 новых здания было передано под медучреждения за шесть лет

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в течение шести лет 53 новых здания передали под больничные корпуса и поликлиники в девяти административных округах города.

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