«Челси» квалифицировался в Лигу чемпионов после поражения «Арсенала» от «Ньюкасла»

«Челси» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После поражения от «Ньюкасла» (0:2) «Арсенал» потерял шансы обогнать «Челси» в таблице: у «канониров» 66 очков после 37 матчей, у «синих» – 70 после 36.