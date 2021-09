Альбом «The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions» Клэптон записал на карантине. В работе приняли участие давние друзья музыканта: сессионный барабанщик Стив Гэдд (Steve Gadd), известный американский басист Натан Ист (Nathan East) и клавишник Крис Стейнтон (Chris Stainton), который играл с Джо Кокером (Joe Cocker) и The Who.