Кинолог рассказала, как правильно выбрать собаку для ребенка

Фото: Гала АмаранлоСамая частая ошибка при выборе домашнего питомца – брать животное для ребёнка. На самом деле ответственность за питомца всегда лежит на взрослых, рассказала в интервью «Крымской газете» кинолог и зоопсихолог Александра Бондаренко.
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