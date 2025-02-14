Кинолог рассказала, как правильно выбрать собаку для ребенка

Фото: Гала АмаранлоСамая частая ошибка при выборе домашнего питомца – брать животное для ребёнка. На самом деле ответственность за питомца всегда лежит на взрослых, рассказала в интервью «Крымской газете» кинолог и зоопсихолог Александра Бондаренко.