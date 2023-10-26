В Крым пришел грозовой фронт: в течение двух суток на полуострове ожидаются сильные осадки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сейчас дождь идет в западной части Крыма, через пару часов «накроет» весь полуостров.
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