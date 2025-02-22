Комментатор назвал бой Иглесиаса и Свиридченкова встречей высококлассных мастеров

Спортивный комментатор Александр Садоков 22 февраля заявил, что грядущее противостояние между россиянином Игорем Свиридченковым и кубинцем Рониэлем Иглесиасом Сотолонгом на ринге нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно считать большой удачей.
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