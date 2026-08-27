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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас об Анчелотти: «Он давал мне уверенность, просил наслаждаться футболом и делать то, что я умею. Работать с таким тренером – большая честь»

Защитник « Зенита » и сборной Бразилии Дуглас Сантос поделился впечатлениями о работе с Карло Анчелотти во время чемпионата мира.

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