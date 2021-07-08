Комсомольская правда

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«Известия»: В России могут увеличить страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей

«Известия»: В России могут увеличить страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей

Со следующего 2022 года в России могут увеличиться страховые взносы с зарплат выше 122 тысяч рублей. В правительстве обсуждают возможность повышения планки окладов, с которых взносы в Пенсионный фонд (ПФР) отчисляются по максимальному тарифу.

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