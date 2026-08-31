Лишний кусочек колбасы: как владельцы незаметно перекармливают животных со стола

Даже небольшое угощение со стола способно серьезно повлиять на здоровье домашнего животного. Ветеринарный врач Анастасия Субботина в беседе с Life.
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