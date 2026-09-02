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Царьград

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«Рубин» победил «Оренбург» в серии пенальти Кубка России

«Рубин» победил «Оренбург» в серии пенальти Кубка России

В матче третьего тура Кубка России «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью 1:1. Жак-Жюльен Сиве и Андрей Касаджиков отметились голами.

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