Когда бешеную собаку отвязали ...

Без прелюдий, читаем дословно заявление криворожского шинкаря: «Сегодня мы хотим предупредить все авиакомпании и тех, кто продолжает пользоваться аэропортами РФ: российское небо становится полностью небезопасным.
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так хохлы уже сбивали гражданских..и не раз...у Крыма Ту-154.летевший из Израиля,в 2014м-голландский Боинг(насколько я помню)....почему Путин говорит в будущем времени???
Тогда надо закрыть небо над всей гейропой и пусть дальше решают, что делать с кокаиновым недоноском...
А что мешает напрячь небо над европой из-за вдруг украинских дронов.
Противно читать такой быдляцкий стиль.
Больной истерик написал. За базаром своим следить надо. Что за выражение в тексте?! Некрасиво слюной брызгать для русского человека. Если это русский, конечно, писал...
Собака лает,караван идёт!