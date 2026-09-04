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Когда бешеную собаку отвязали ...

Когда бешеную собаку отвязали ...

Без прелюдий, читаем дословно заявление криворожского шинкаря: «Сегодня мы хотим предупредить все авиакомпании и тех, кто продолжает пользоваться аэропортами РФ: российское небо становится полностью небезопасным.

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Afix Afixis

Больной истерик написал. За базаром своим следить надо. Что за выражение в тексте?! Некрасиво слюной брызгать для русского человека. Если это русский, конечно, писал...