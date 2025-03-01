Литва закупит у Киева оружия на 20 млн евро для ВСУ

Вильнюс закупит у Киева оружие на 20 млн евро для передачи украинской армии. Об этом сообщило минобороны Литвы по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным.
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