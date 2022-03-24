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Карты «Мир» перестали добавляться в Apple Pay. Использовать уже добавленные карты пока можно

Карты «Мир» перестали добавляться в Apple Pay. Использовать уже добавленные карты пока можно

Американская компания Apple запретила добавлять карты «Мир» в свою платёжную систему Apple Pay, что подтверждают сразу несколько источников.

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