У смарт-часов Apple Watch 9 и Watch Ultra 2 отмечена проблема «призрачных» касаний Некот...

У смарт-часов Apple Watch 9 и Watch Ultra 2 отмечена проблема «призрачных» касанийНекоторые пользователи смарт-часов Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 столкнулись с проблемой «призрачных» касаний, когда экран самопроизвольно активируется без касания к нему, а изображение начинает «прыгать», что затрудняет ввод пароля и может привести к случайному телефонному звонку.